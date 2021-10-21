Скандальна українська ведуча "наїхала" на міс Україна Всесвіт Неплях: не треба розповідати про любов до сексу втрьох

Діану Панченко обурило нещодавнє інтерв’ю нової володарки титулу "Міс Україна Всесвіт"

Українська журналістка і колишня ведуча телеканалу NewsOne, який в лютому цього року припинив ефірне мовлення, Діана Панченко розкритикувала Анну Неплях, яка перемогла в конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт-2021". 27-річна дніпрянка представлятиме Україну на 70-му конкурсі краси "Міс Всесвіт" в Ізраїлі в грудні.

Телеведуча написала у себе в Facebook, що Неплях симпатична дівчина, але не формат.

У коментарях Панченко скинула посилання на нещодавнє інтерв’ю Анни для "КП в Україні", в якому дівчина розповіла про любов до горілки, відносини з дівчиною і секс утрьох.

"Я не буду міс, як всі інші. Не буду здаватися краще, ніж є. Так, у мене є певне минуле. Я його не заперечую, не соромлюся, вважаю, не зробила нічого такого, що комусь могло нашкодити", — сказала тоді Неплях.

Інші користувачі почали захищати "Міс Україну Всесвіт-2021", відзначаючи, що Анна дуже красива дівчина і що краса взагалі суб’єктивна штука. "Але розповідати про любов до горілки і секс утрьох — якось не в рамках "міс", — відписала Панченко.

Не змогли промовчати і організатори конкурсу. Так, президент конкурсу Анна Філімонова на своїй сторінці в соцмережі відписала, що поспілкувавшись з Панченко, не розуміє, як така шановна українська журналістка могла написати подібні образи на адресу іншої молодої дівчини. Скріншот листування Філімонова опублікувала в Facebook.

У повідомленні журналістка назвала Неплях "хабалкою з Холостяка"

Нагадаємо, що Анна Неплях народилася в Дніпрі. Дівчина бере участь у різних шоу, також пише картини і працює моделлю. Була учасницею 10 сезону проекту "Холостяк". Судячи з публікацій в соцмережах, Анна дуже любить подорожувати.

Нещодавно Неплях захейтили за використання російської мови. Дівчина пояснила, що народилася в російськомовній родині, тому їй так зручніше. Цю відповідь відразу ж розтиражували російські ЗМІ.