Скандальная украинская ведущая "наехала" на мисс Украину Вселенную Неплях: не надо рассказывать о любви к сексу втроем

Диану Панченко возмутило недавнее интервью новой обладательницы титула "Мисс Украина Вселенная"

Украинская журналистка и бывшая ведущая телеканала NewsOne, который в феврале этого года прекратил эфирное вещание, Диана Панченко раскритиковала Анну Неплях, победившую в конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная-2021". 27-летняя днепрянка будет представлять Украину на 70-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Израиле в декабре.

Телеведущая написала у себя в Facebook, что Неплях симпатичная девушка, но не формат.

В комментариях Панченко скинула ссылку на недавнее интервью Анны для "КП в Украине", в котором девушка рассказала о любви к водке, отношениях с девушкой и сексе втроем.

"Я не буду мисс, как все остальные. Не буду казаться лучше, чем есть. Да, у меня есть определенное прошлое. Я его не отрицаю, не стесняюсь, считаю, не сделала ничего такого, что кому-то могло навредить", — сказала тогда Неплях.

Другие пользователи начали защищать "Мисс Украину Вселенную-2021", отмечая, что Анна очень красивая девушка и что красота вообще субъективная штука. "Но рассказывать о любви к водке и сексе втроём — как-то не в рамках "мисс", — отписала Панченко.

Не смогли промолчать и организаторы конкурса. Так, президент конкурса Анна Филимонова на своей странице в соцсети отписала, что пообщавшись с Панченко, не понимает, как такая уважаемая украинская журналистка могла написать подобные оскорбления в адрес другой молодой девушки. Скриншот переписки Филимонова опубликовала в Facebook.

В сообщении журналистка назвала Неплях "хабалкой из Холостяка"

Напомним, что Анна Неплях родилась в Днепре. Девушка участвует в различных шоу, также пишет картины и работает моделью. Была участницей 10 сезона проекта "Холостяк". Судя по публикациям в соцсетях, Анна очень любит путешествовать.

Недавно Неплях захейтили за использование русского языка. Девушка объяснила, что родилась в русскоязычной семье, поэтому ей так удобнее. Этот ответ сразу же растиражировали российские СМИ.