Скандальная "Мисс Украина Вселенная" Неплях впервые выпустила песню (видео)

Украинская модель решила покорять музыкальные вершины

Украинская модель Анна Неплях, которая в 2021 году представляла Украину на престижном конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная", сообщила своим подписчикам в соцсетях, что в четверг, 13 октября, состоялась премьера ее первой песни.

Начать свою музыкальную карьеру девушка решила с выпуском украиноязычной песни, и называется она "До тебе". Этой радостной новостью Неплях поделилась на своей странице в Инстаграме, опубликовав отрывок трека.

Также девушка подчеркнула, что ее трек можно прослушать на всех музыкальных площадках.

С первой такой премьерой девушку поздравили в комментариях ее подписчики. Также похвалила трек Елизавета Ястремская — представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная-2020".

Что известно об Анне Неплях

Анна Неплях родилась в Днепре. Девушка участвовала в различных шоу, она пишет картины и работает моделью. Была участницей 10 сезона проекта "Холостяк". Судя по публикациям в соцсетях, Анна очень любит путешествовать. На данный момент Анна находится во Франции.

Девушка запомнилась украинцам несколькими скандалами. Еще перед конкурсом Неплях захейтили за использование русского языка. Девушка объяснила, что родилась в русскоязычной семье, поэтому ей так удобнее. Этот ответ сразу же растиражировали российские СМИ.

Позже на нее "наехала" журналистка и бывшая ведущая скандального пророссийского телеканала NewsOne Диана Панченко. Она послалась на одно интервью Неплях, где та говорила о любви к водке, отношениях с девушкой и сексе втроем. Да еще и назвала Анну "не форматом" для конкурсов красоты.