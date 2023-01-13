"Додому, какати у вигрібні ями!": мережа в гніві через допуск росіянки до півфіналу "Міс Всесвіт" разом з українкою

Під час фотосесії нашій Вікторії Апанасенко навіть довелося мінятися місцями з іншими учасницями, щоб не стояти поряд з нахабною росіянкою

Міжнародний конкурс "Міс Всесвіт 2022" стартував у Новому Орлеані (США) у середу, 11 січня. Під час півфіналу глядачі вперше побачили конкурсні наряди учасниць. Дівчата дефілювали на сцені у національних костюмах, вечірніх сукнях та купальниках.

Україну на конкурсі представляє 28-річна модель Вікторія Апанасенко. Напередодні дівчина вразила публіку своїм національним вбранням — на сцені Вікторія з’явилася в образі Архангела Михаїла, з мечем у руках і величезними крилами за спиною.

Вечірня сукня моделі була прикрашена українською символікою — на ній можна помітити серце у кольорах українського прапора. А свій купальник Вікторія Апанасенко доповнила накидкою із написом "Be brave like Ukraine" (у перекладі — "Будь мужнім, як Україна") та зображенням дівчини у вінку і вишиванці.

Глядачам усі три образи дівчини дуже сподобались. У соцмережах представницю України закидають компліментами.

Апанасенко навіть записала інстаграм-сторіз, у якій дякує всім за підтримку і теплі слова, однак наголошує, що відписати кожному просто не в змозі.

Утім, був на півфіналі і неприємний сюрприз — серед учасниць помітили росіянку. Представниця росії — 22-річна Анна Ліннікова, яка замовчує війну проти України та заявляє, що конкурс поза політикою.

Дівчина активно фотографується з колегами і веде соцмережі, розповідаючи своїм підписникам про конкурс краси. Її фото можна знайти на офіційній сторінці конкурсу краси в інстаграмі.

Підтримують її там, як з’ясувалося, самі лишень земляки. Тим часом весь цивілізований світ в шоці з того, що США допустили росію до конкурсу такого рівня. Користувачі соцмереж не можуть стримати гніву:

Що робить росіянка в Америці? А як же "Америка в усьому винна"???? Додому, какати у вигрібні ями!

Чому без унітазу? Унітаз — головний тренд на паРаші.

Їй треба було заборонити брати участь.

А шо ти там забула? Кого ти презентуєш — вбивць і катів?

Дуже знакова і цинічна криваво-червона сукня…на вихід. Ви, виявляється, уявляєте себе в крові українських дітей. Повністю в стилі росії.

Який же цинізм!!!! Воюють з Америкою і приїхати на конкурс. ну і колір сукні дуже символічний як для країни вбивці!!!!

Дуже дивно, що учасницю з Оркостану допустили до участі… Хоча, може, їй приготували стрічку з написом #russiaisaterroriststate і урочисто вручать!

А вихід у вашому національному костюмі сміттєвого пакета ви підготували?

Між тим, напередодні півфіналу, коли потрібно було зробити групове фото учасниць, представниця України відмовилась стояти поруч із росіянкою. Вікторія Апанасенко, помітивши, що Анна Ліннікова збирається стати біля неї у першому ряду, помінялася місцями з сусідками і таким чином дистанціювалася від представниці країни-терориста.

Вікторія попросила своїх сусідок помінятися з нею місцями і ті не відмовили

Нагадаємо, що фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2022" відбудеться у суботу, 14 січня 2023 року. А поки що є можливість переглянути півфінал.

Півфінал конкурсу "Міс Всесвіт 2022" - повна версія

Раніше ми розповідали, як виглядає і що постить у своєму інстаграмі міс Україна-Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко.Зараз у дівчини — понад 230 тис. підписників і дуже багато фото з різноманітних фотосесій.