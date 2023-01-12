"Сукня кольору крові вбитих дітей": українці відреагували на участь росіянки у "Міс Всесвіт-2022" (фото)

"Боярську" тему російські дизайнери-невмільці й сюди впихнули

Поки шанувальники престижного конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022" захоплюються войовничим костюмом нашої українки Вікторії Апанасенко, вихід на сцену представниці росії хвалять лише самі росіяни.

У коментарях під постами Анни Ліннікової в Інстаграмі ллється заслужена критика за участь у змаганнях. Нагадали дівчині, що представляє вона всьому світу країну-агресорку, а участь у шоу, яке проходить, на їхній погляд, у "загниваючому Заході" називають лицемірством.

"Що ти забула в тій Америці? А ну геть у Челябінськ"

"Навіщо ви поїхали на цей конкурс? Це ж "загнивающий запад", "вражеская страна"? Не страшно?"

"А чому в США поїхала? Швидко у свій рашкостан, Рязань представляти"

Не забули Лінніковій нагадати й про те, що росія все ж таки вторглася в чужу країну, продовжує вбивати і ґвалтувати невинних дітей, стариків, жінок. Зазначимо, що дівчина позувала на сцені заходу у червоній сукні – колір, який нагадує кров.

"Сукня кольору крові вбитих дітей в Україні. Дуже символічно. Ваші солдати вбивають людей в Україні, а ви це підтримуєте. Більшість росіян підтримують війну. Ганьба!"

"На червоній сукні не так видно кров тисяч убитих українців"

Та й сам образ "російської красуні" був захейтений. У конкурсі купальників Анна постала з накидкою, ззаду якої було намальовано жар-птицю. А національним костюмом російськими дизайнерами було створено стиль "боярині".

"Який меседж несла росіянка? На кейпі зображення жар-птиці. Згадуємо казки — це птах, якого неможливо вбити, він постійно відроджується. Національний костюм — будуар імпєратріци повєдал нємало на свойом вєку. Дуже показово", — пишуть у Телеграм-каналі "Культурная Прачечная".

Раніше ми розповідали, що "Міс Всесвіт-2021" сильно розповніла і стала зовсім іншою людиною. Дівчина каже, що зараз подобається собі набагато більше, та й почувається краще.