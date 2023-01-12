З мечем і величезними крилами: українка підкорила видовищним виходом на "Міс Всесвіт" (відео)

На сцену дівчина вийшла зі складеними крилами, а вже під час самого виступу вони раптово розпрямились, шокувавши людей у залі

У середу, 11 січня, в Новому Орлеані розпочався міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт-2022". Україну на ньому представляє 28-річна модель Вікторія Апанасенко у костюмі "Воїна світла".

Напередодні дівчині вдалося підкорити зал своєю появою на сцені. І глядачі, і журі були вражені видовищним костюмом Архангела Михаїла з мечем і величезними крилами. Відео виступу Вікторії виклали на офіційній сторінці конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2022" в Instagram.

Модель зачарувала мільйони людей своїм ефектним образом. Дівчина вийшла на сцену у костюмі, який складався з білої сукні та масивних золотих чобіт. У руках був меч, а за спиною — складені крила янгола. Втім, коли Вікторія зупинилася по центру сцени, крила за її спиною почали розправлятися. На зал це справило вражаючий ефект.

Що відомо про костюм для "Міс Всесвіт 2022"

Костюм "Воїн світла" символізує боротьбу українського народу з пітьмою. В його основі – образ Архангела Михайла, який з мечем захищає Україну.

Цей образ створила українська дизайнерка Леся Патока. Вона зауважує, що для неї було важливо показати представницю України не тільки красивою, а й сильною духом, як і сама Україна.

Відомо, що над вбранням працювали 4 місяці, приділяючи кожній деталі максимум уваги. Костюм представниці України на "Міс Всесвіт 2022" складається з чорного комбінезону, розшитого золотими деталями — це своєрідна броня, та білої сукні з пишними рукавами, на які пішло понад 10 м тканини — це наче українська вишиванка. Доповнюють образ величезні крила у синьо-золотих обладунках із зображенням національного орнаменту.

Раніше ми розповідали, що Міс Всесвіт-2021 сильно розповніла й стала зовсім іншою людиною. Дівчина каже, що зараз подобається собі набагато більше, та й почувається краще.