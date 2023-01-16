На "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко завоевала для Украины особую награду (фото)

Этот особый титул и необычную награду каждый год может получить только одна конкурсантка и в этом году — это представительница Украины

В ночь на воскресенье, 15 января, в Новом Орлеане состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022". Победительницей стала представительница США — Р’Бонни Нолу Габриэль. Второе и третье место — за конкурсантками из Венесуэлы и Доминиканской Республики соответственно.

Украинке Виктории Апанасенко, к сожалению, не удалось войти даже в топ-16 претенденток на звание "Мисс Вселенная 2022". Однако она завоевала другую уникальную награду — ее присуждают только одной девушке каждый год. Что это за титул и как выглядит сама награда, Виктория показала в сторис на своей странице в Instagram.

"Но одну из главных наград я забрала", – подписала конкурсантка фотографию. На ней — кубок Spirit of Carnival Award (в переводе — "Дух карнавала"). Особой статуэткой отмечают только одну участницу из всех стран (в этом году их, напомним, было 86).

Напомним также, что на конкурсе Виктория поразила публику своим выходом в национальном костюме. Девушка появилась на сцене в образе Архангела Михаила – в белом платье, с мечом в руках и крыльями за спиной. Воинственный образ очень понравился и зрителям, и жюри.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит победительница конкурса "Мисс Вселенная 2022" и публиковал самые горячие фото 28-летней Р’Бони Нола Габриэли. Девушка сумела обойти 85 конкуренток.