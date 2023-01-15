Горячая штучка: самые сексуальные снимки победительницы "Мисс Вселенная-2022" (фото)

Девушка является самой старшей победительницей за всю историю конкурса

Ночью с 14-го на 15-е января в Новом Орлеане (США) прогремел конкурс красоты "Мисс Вселенная – 2022", во время которого выбрали самую красивую девушку мира. Ею стала представительница США — 28-летняя Р'Бонни Нола Габриэль. Отметим, что девушка сумела "обойти" 85 конкуренток.

Что известно про новую "Мисс Вселенную 2022"

Габриэль родом из Хьюстона, штат Техас, ее мама — американка, а отец — филиппинец. Девушка занимается дизайном, и создает эко-наряды. Также девушка профессионально занимается моделингом. На ее странице в Инстаграм можно увидеть много снимком с различных фотосессий, а также фото и видео с ее "рабочего места", плюс ее творения.

Стоит отметить, что Р'Бонни Нола Габриэль — седьмая американка, которая победила в конкурсе. Предыдущая представительница Штатов побеждала 10 лет назад — в 2012 году.

"Телеграф" собрал для вас самые горячие и сексуальные фото новой "Мисс Вселенной 2022":

Напомним, что неприятным сюрпризом стал допуск к участию модели из страны-террориста россии Анны Линниковой. Заявив, что конкурс – "вне политики", она взбесила пользователей соцсетей, который выразили свое недовольство ее участием в конкурсе.

Ранее мы рассказывали, как выглядит и что постит в своем инстаграме мисс Украина-Вселенная 2022 года Виктория Апанасенко. Сейчас у девушки более 230 тыс. подписчиков и очень много фото из разнообразных фотосессий.