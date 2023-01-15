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Гаряча штучка: найсексуальніші знімки переможниці "Міс Всесвіт-2022" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Міс Всесвіт 2022 — Р’Боні Нола Габріель Новина оновлена 15 січня 2023, 10:29
Міс Всесвіт 2022 — Р’Боні Нола Габріель

Дівчина є найстаршою переможницею за всю історію конкурсу

Вночі з 14-го на 15-е січня у Новому Орлеані (США) прогримів конкурс краси "Міс Всесвіт – 2022", під час якого обрали найкрасивішу дівчину світу. Нею стала представниця США — 28-річна Р’Боні Нола Габріель. Зазначимо, що дівчина зуміла "обійти" 85 конкуренток.

Що відомо про новий "Міс Всесвіт 2022"

Габріель родом із Х’юстона, штат Техас, її мама — американка, а батько — філіппінець. Дівчина займається дизайном і створює ековбрання. Також дівчина професійно займається моделінгом. На її сторінці в Інстаграмі можна побачити багато знімків з різних фотосесій, а також фото та відео з її "робочого місця", плюс її творіння.

Варто зазначити, що Р’Боні Нола Габріель – сьома американка, яка перемогла у конкурсі. Попередня представниця Штатів перемагала 10 років тому — 2012 року.

"Телеграф" зібрав для вас найгарячіші та найсексуальніші фото нової "Міс Всесвіту 2022":

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Нагадаємо, що неприємним сюрпризом став допуск до участі моделі з країни-терориста Росії Анни Ліннікової. Заявивши, що конкурс – "поза політикою", вона розлютила користувачів соцмереж, які висловили своє невдоволення її участю в конкурсі.

Раніше ми розповідали, як виглядає і що постить у своєму інстаграмі міс Україна-Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко. Зараз дівчина має понад 230 тис. передплатників і дуже багато фото з різноманітних фотосесій.

Теги:
#Міс Всесвіт #Фото