Президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла про огидну поведінку Ліннікової на конкурсі в США

Президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла, як ганебно себе вела представниця росії Анна Ліннікова на престижному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022", який відбувся 15 січня в Новому Орлеані (США).

Філімонова повідомила своїм підписникам в сторіз Інстаграму, що росіянка поводила себе дуже огидно і завжди "крутилась" біля представниці України Вікторії Апанасенко.

"Намагалась видавати себе жертвою, обзивала інших, хто не хотів бути поруч, "расистами" та чомусь бігала за Вікторією, щоб зробити спільне фото, бо їй так сказав директор", — написала директор українського конкурсу.

Крім цього Філімонова підкреслила, що Україна їхала в США, щоб побудувати концепцію сильного промо своєї країни і доносити про те, що тут йде кровопролитна війна, розпочата росією, а не красуватись в бархаті.

"Вони ганебно йшли зі своєю "короною російської імперії". Це ж треба було додуматись так називати костюм і зробити його в червоному. Ви розумієте, що там в голові?", — вражається Анна Філімонова.

Нагадаємо, що неприємним сюрпризом для України став допуск до участі в "Міс Всесвіт-2022" моделі з країни-терористки росії Анни Ліннікової.

Своєю чергою, українка Вікторія Апанасенко у перші дні здивувала глядачів і журі своєю появою у шикарному костюмі "Воїн світла" під час демонстрації національних нарядів. На жаль, Апанасенко не пройшла у топ-16 "Міс Всесвіт" і вибула з боротьби за корону. Хоча українка отримала нагороду Spirit of Carnival Award, росіянка ж не отримала нічого, крім ганьби.