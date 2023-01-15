"Купило айфон": Анатоліч висміяв росіянку з "Міс Всесвіту" за перші "успіхи" після конкурсу (фото)

Представниця росії продалася "загниваючому Заходу"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч вразився вчинком представниці країни-агресорки росії в конкурсі "Міс Всесвіт-2022", який пройшов цієї ночі в Новому Орлеані (США).

Одразу після фіналу росіянка Анна Ліннікова пішла купувати собі американський iPhone. "Приємно порадувала себе після конкурсу новим iPhone. Побачила якість фото/відео і захотіла собі цей телефон", — повідомила про "важливу" новину своїм підписникам дівчина у сторіс Інстаграму.

Анатолія Анатоліча вразився такій поведінці росіянки, назвавши її тупою. Дріб'язковість і лицемірство Лінникової ще й полягає в тому, що цим Анна "годує" свою багатотисячну російську аудиторію. Видно, для молодої росіянки, яка хоча б дізналася, як насправді виглядає вільний світ з усіма її проявами і технологічними успіхами, "загниваючий Захід" уже й не здається таким жахливим.

"Бляха, це те, що постить міс всесвіт з расії. Як можна бути такою тупою? У неї 3 сторіс після конкурсу. Дві про те, що воно купило айфон", — висміяв шоумен росіянку.

Нагадаємо, що володаркою титулу "Міс Всесвіт-2022" стала 28-річна американка Р’Боні Нола Габріель із Х’юстона, штат Техас. Дівчина — сьома американка, яка виграла конкурс, востаннє це сталося 2012 року.

Своєю чергою українка Вікторія Апанасенко у перші дні здивувала глядачів і журі своєю появою у шикарному костюмі "Воїн світла" під час демонстрації національних нарядів. На жаль, Апанасенко не пройшла у топ-16 "Міс Всесвіт" і вибула з боротьби за корону.

Неприємним сюрпризом став допуск до участі моделі з країни-терориста росії Анни Лінникової. Заявивши, що конкурс – "поза політикою", вона розлютила користувачів соцмереж, які висловили своє невдоволення її участю в конкурсі.