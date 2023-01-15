"Купило айфон": Анатолич высмеял россиянку из "Мисс Вселенной" за первые "успехи" после конкурса (фото)

Представительница россии продалась "загнивающему Западу"

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич поразился поступком представительницы страны-агрессорши россии в конкурсе "Мисс Вселенная-2022", который прошел этой ночью в Новом Орлеане (США).

Сразу после финала россиянка Анна Линникова пошла покупать себе американский iPhone. "Приятно порадовала себя после конкурса новым iPhone. Увидела качество фото/видео и захотела себе этот телефон", — сообщила о "важной" новости своим подписчикам девушка в сторис Инстаграма.

Анатолий Анатолич поразился такому поведению россиянки, назвав ее тупой. Мелочность и лицемерие Линниковой еще й заключается в том, что этим Анна "кормит" свою многотысячную российскую аудиторию. Видно, для молодой россиянки, которая хотя бы узнала, как на самом деле выглядит свободный мир со всеми ее проявлениями и технологическими успехами, "загнивающий Запад" уже и не кажется таким ужасным.

"Бляха, это то, что постит мисс вселенная с россии. Как можно быть такой тупой? У нее 3 сторис после конкурса. Два о том, что оно купило айфон", — высмеял шоумен россиянку.

Напомним, что обладательницей титула "Мисс Вселенная-2022" стала 28-летняя американка Р'Бонни Нола Габриэль из Хьюстона, штат Техас. Девушка — седьмая американка, выигравшая конкурс, последний раз это произошло в 2012 году.

В свою очередь украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов. К сожалению, Апанасенко не прошла в топ-16 "Мисс Вселенная" и выбыла из борьбы за корону.

Неприятным сюрпризом стал допуск к участию модели из страны-террориста россии Анны Линниковой. Заявив, что конкурс – "вне политики", она взбесила пользователей соцсетей, который выразили свое недовольство ее участием в конкурсе.