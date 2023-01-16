Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала об отвратительном поведении Линниковой на конкурсе в США

Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала, как позорно себя вела представительница россии Анна Линникова на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022", состоявшемся 15 января в Новом Орлеане (США).

Филимонова сообщила своим подписчикам в сторис Инстаграма, что россиянка вела себя очень отвратительно и всегда "крутилась" возле представительницы Украины Виктории Апанасенко.

"Пыталась выдавать себя жертвой, обзывала других, кто не хотел быть рядом, "расистами" и почему-то бегала за Викторией, чтобы сделать общее фото, потому что ей так сказал директор", — написала директор украинского конкурса.

Кроме этого Филимонова подчеркнула, что Украина ехала в США, чтобы построить концепцию сильного промо своей страны и доносить о том, что здесь идет кровопролитная война, начатая россией, а не красоваться в бархате.

"Они позорно шли со своей "короной русской империи". Это же надо было додуматься так называть костюм и сделать его в красном. Вы понимаете, что там в голове?", — поражается Анна Филимонова.

Напомним, что неприятным сюрпризом для Украины стал допуск к участию в "Мисс Вселенная-2022" модели из страны-террористки россии Анны Линниковой.

В свою очередь, украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов. К сожалению, Апанасенко не прошла в топ-16 "Мисс Вселенная" и выбыла из борьбы за корону. Хотя украинка получила награду Spirit of Carnival Award, россиянка не получила ничего, кроме позора.