Скандал світового рівня: на конкурсі "Місіс Всесвіт-2022" перемогла росіянка (фото)

У мережі розгорівся скандал, адже це вже другий конкурс такого рівня, де присутні представниці країни-територистки

У суботу, 4 лютого, в Болгарії відбувся конкурс краси "Місіс Всесвіт-2022", в якому беруть участь заміжні жінки і ті, у кого є діти. Не плутайте його з іншим міжнародним конкурсом — "Міс Всесвіт", який цьогоріч відбувся у США і де нас представляла Вікторія Апанасенко (вона виступила в образі Архангела Михаїла).

На MRS Universe у 2023-му від України прибули відразу п’ятеро жінок — таке сталося вперше за 45-річну історію конкурсу. Кожна з них доклала максимум зусиль, аби розповісти про війну в Україні якомога більше, і всі п’ятеро отримали важливі титули, вказано на офіційній сторінці mrs.easterneurope. Попри це, перемогу у конкурсі з-поміж 120 учасниць з різних країн здобула росіянка Олена Максимова. Як повідомляють організатори, вона стала "Місіс Удмуртія Всесвіт 2022".

Це розлютило мережу й знову викликало чимало питань до організаторів (як і у випадку з "Міс Всесвіт-2022"). Так, українці просто не розуміють, як у нинішніх реаліях на такий престижний конкурс могла потрапити громадянка росії — країни, що влаштувала геноцид українського народу у 21-му столітті, країни-терориста, чиї солдати вже майже рік вбивають мирних мешканців України.

В мережі українці пишуть: "Що, російський папік виявився багатшим за інших?", "Я щось не зрозуміла, а як це сталося в нинішній обстановці? Як цивілізований світ це допустив?", "Чому росіянки досі виступають на світових конкурсах? РФ потрібно ізолювати від усього світу! Ваші руки по лікоть в крові, вбивці!".

Відомо, що росіянці 34 роки. Вона з Удмуртії. Працює директором центру мов і має двох дітей. Вона — перша в історії, хто здобув цей титул для рф.

Щодо України, то на конкурсі краси "Місіс Всесвіт-2022" виступили жінки з різних міст: Львова, Харкова, Києва, Херсона та Маріуполя.

1) "Місіс Львів" Наталія Іванова виборола один із найпрестижніших титулів на конкурсі — "Місіс Топ-Європа" і потрапила у топ-25 найвродливіших жінок на планеті.

2) "Місіс Харків" Іванна Мершинець отримала титул "Місіс Незалежність".

3) "Місіс Київ" Катерина Янтух заслужено стала "Місіс перша леді Всесвіту-Натхнення".

4) "Місіс Херсон" Надія Шабан здобула поважний титул — "Місіс Солідарність".

5) "Місіс Маріуполь" Лідія Кнауб отримала особливий для України титул — "Місіс Відвага".

Раніше ми розповідали, що росіянка Алла Ліннікова тикнула всьому світу середній палець прямо зі сцени "Міс Всесвіт 2022". Цей момент потрапив на камери, але зауважили глядачі його лише згодом.

До речі, після завершення конкурсантка не дуже поспішає додому — Ліннікова досі відсиджується у США і мандрує по різних штатах, однак при цьому намагається особливо "не світитися", оскільки боїться за своє життя (після погроз, які отримала на свою адресу ще під час конкурсу краси). Вона, нагадаємо, отримала візу на 3 роки.