Представниця України на "Міс Всесвіт-2022" відхватила компліментів за зелене вбрання (фото)

28-річна Вікторія зачарувала модною сукнею від українського дизайнера

Представниця України на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022", модель із Чернігова Вікторія Апанасенко похвалилася стильним образом.

28-річна дівчина виклала нове фото в Інстаграмі, на якому позує у красивій зеленій сукні з відкритими плечима. Вбрання створила український дизайнер Катерина Рутман.

"Квітам потрібен час, щоб цвісти. Як і тобі", — написала своїм шанувальникам у соцмережі Вікторія. До наряду Апанасенко додала такі аксесуари, як золотисту сумочку і такого ж відтінку сережки. Своє розкішне волосся дівчина розпустила.

У коментарях підписники Вікторії Апанасенко зазначили, що українська модель виглядає шикарно та назвали дівчину однією з найкрасивіших у всесвіті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що директор "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла, як погано поводилася на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022" росіянка Анна Ліннікова, і весь час "крутилася" біля представниці України Вікторії Апанасенко. До речі, українка не увійшла до топ найкращих конкурсанток, проте здобула особливу нагороду, яку щороку присуджують лише одній учасниці.