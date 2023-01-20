Анна Філімонова поскаржилася на жорсткий хейт росіян у мережі

Президент конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова заявила про погрози шанувальників Анни Ліннікової — представниці росії, яка всьому світі запам’яталася огидною поведінкою на конкурсі "Міс Всесвіт-2022".

У себе в сторіс Інстаграму Філімонова написала, що не звернула б увагу на хейт росіян, якби не їхні огидні коментарі та побажання смерті в соцмережі. Анна зробила скриншот одного такого повідомлення, адресоване від російської дівчини Анни (нік waiftnw в Інстаграмі).

"Гидкі, сподіваюся вас пере**е ракета, хоча ви всі звалили, ваш патріотизм тільки на словах і гидотах", — написала "проста" росіянка Аня.

При цьому Філімонова порадила своїм підписникам не зважати на "вкиди" росіян, які в більшості випадків є результатами ботоферм.

"Нас їхня думка не повинна турбувати, нічого нового, крім пропаганди і ботів ми не побачили, вони розпалюють — ми йдемо далі", — порадила українцям Анна.

Нагадаємо, раніше Анна Філімонова розповіла, як огидно поводилася на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022" росіянка Анна Ліннікова, і весь час "крутилася" біля представниці України Вікторії Апанасенко. До речі, українка не увійшла до топ кращих конкурсанток, проте здобула особливу нагороду, яку щороку присуджують лише одній учасниці.