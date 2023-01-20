Анна Филимонова пожаловалась на жесткий хейт россиян в сети

Президент конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова заявила об угрозах поклонников Анны Линниковой — представительницы россии, которая всему миру запомнилась мерзким поведением на конкурсе "Мисс Вселенная-2022".

У себя в сторис Инстаграма Филимонова написала, что не обратила бы внимание на хейт россиян, если бы не их мерзкие комментарии и пожелание смерти в соцсети. Анна сделала скриншот одного такого сообщения, адресованное от российской девушки Анны (ник waiftnw в Инстаграме).

"Мерзкие, надеюсь вас пер***ет ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях", — написала "простая" россиянка Аня.

При этом Филимонова посоветовала своим подписчикам не обращать внимание на "вкиды" россиян, которые в большинстве случаев являются результатами ботоферм.

"Нас их мнение не должно волновать, ничего нового, кроме пропаганды и ботов мы не увидели, они разжигают — мы идем дальше", — посоветовала украинцам Анна.

Напомним, ранее Анна Филимонова рассказала, как отвратительно вела себя на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022" россиянка Анна Линникова, и все время "крутилась" возле представительницы Украины Виктории Апанасенко. К слову, украинка не вошла в топ лучших конкурсанток, однако получила особую награду, которую ежегодно присуждают только одной участнице.