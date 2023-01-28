Супермодель Адріана Ліма сильно набрала вагу і змінилася до невпізнанності (фото)

Від стрункості не залишилося і сліду

Бразильська супермодель Адріана Ліма змінилася до невпізнання. 41-річна знаменитість не приховує своєї нової фігури, і на це вона має причину.

Річ у тому, що Адріана народила в серпні минулого року втретє. Через шість місяців модель так і не відновила свою форму, але жінка не боїться виходити на публіку та засудження з боку своїх шанувальників.

Нещодавно 41-річна модель з’явилася на подіумі у рамках Qatar Fashion United by CR Runway. Адріана пройшлася в довгому білому вбранні та глибоким розрізом від стегна. Хейтери звичайно знайшлися, але супермоделі все одно на їхню думку. Зазначимо, що Ліма повернулася до роботи через 4 місяці після пологів.

Також Адріана Ліма постить в Інстаграмі фото із новою собою. Вона не закриває коментарів, дає висловитися своїм підписникам. Більшість коментарів фоловерів позитивні.

Як виглядала Адріана Ліма під час вагітності

Нагадаємо, що бразильська супермодель Адріана Ліма у 2021 році стала мамою втретє і народила сина, якого назвала Сайан Ліма Леммерс. Для супермоделі та її бойфренда Андре Леммерса це перша спільна дитина. Також Ліма має двох дорослих доньок – Валентина та Сієнну – від колишнього чоловіка, сербського баскетболіста Марка Ярича.

Адріана Ліма з коханим Андре Леммерсом

Раніше ми розповідали, як змінилися головна героїня серіалу "Баффі — переможниця вампірів". Сарі Мішель Геллар зараз 45 років, вона одружена і виховує двох дітей. Свого часу вона намагалася повернутися на великі екрани, проте з цим не дуже склалося.