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Супермодель Адріана Ліма сильно набрала вагу і змінилася до невпізнанності (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Бразильська модель Адріана Ліма Новина оновлена 28 січня 2023, 11:44
Бразильська модель Адріана Ліма. Фото instagram.com/adrianalima

Від стрункості не залишилося і сліду

Бразильська супермодель Адріана Ліма змінилася до невпізнання. 41-річна знаменитість не приховує своєї нової фігури, і на це вона має причину.

Річ у тому, що Адріана народила в серпні минулого року втретє. Через шість місяців модель так і не відновила свою форму, але жінка не боїться виходити на публіку та засудження з боку своїх шанувальників.

Нещодавно 41-річна модель з’явилася на подіумі у рамках Qatar Fashion United by CR Runway. Адріана пройшлася в довгому білому вбранні та глибоким розрізом від стегна. Хейтери звичайно знайшлися, але супермоделі все одно на їхню думку. Зазначимо, що Ліма повернулася до роботи через 4 місяці після пологів.

адріана лима товста

Також Адріана Ліма постить в Інстаграмі фото із новою собою. Вона не закриває коментарів, дає висловитися своїм підписникам. Більшість коментарів фоловерів позитивні.

адріана лима товста
адріана лима товста
адріана лима товста

Як виглядала Адріана Ліма під час вагітності

Адріана Ліма вагітна
Адріана Ліма вагітна

Нагадаємо, що бразильська супермодель Адріана Ліма у 2021 році стала мамою втретє і народила сина, якого назвала Сайан Ліма Леммерс. Для супермоделі та її бойфренда Андре Леммерса це перша спільна дитина. Також Ліма має двох дорослих доньок – Валентина та Сієнну – від колишнього чоловіка, сербського баскетболіста Марка Ярича.

Адріана Ліма з чоловіком Андре Леммерсом
Адріана Ліма з коханим Андре Леммерсом

Раніше ми розповідали, як змінилися головна героїня серіалу "Баффі — переможниця вампірів". Сарі Мішель Геллар зараз 45 років, вона одружена і виховує двох дітей. Свого часу вона намагалася повернутися на великі екрани, проте з цим не дуже склалося.

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