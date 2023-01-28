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Супермодель Адриана Лима сильно набрала вес и изменилась до неузнаваемости (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Бразильская модель Адриана Лима Новость обновлена 28 января 2023, 11:44
Бразильская модель Адриана Лима. Фото instagram.com/adrianalima

От стройности не осталось и следа

Бразильская супермодель Адриана Лима изменилась до неузнаваемости. 41-летняя знаменитость не скрывает свою новую фигуру, и на это у нее есть причина.

Все дело в том, что Адриана родила в августе прошлого года в третий раз. Спустя шесть месяцев модель так и не восстановила свою форму, но женщина не боится выходить на публику и осуждений со стороны своих поклонников.

Недавно 41-летняя модель появилась на подиуме в рамках Qatar Fashion United by CR Runway. Адриана прошлась в длинном белоснежном наряде и глубоким разрезом от бедра. Хейтеры конечно нашлись, но супермодели все равно на их мнение. Отметим, что Лима вернулась к работе спустя 4 месяца после родов.

адриана лима толстая

Также Адриана Лима постит в Инстаграме фото с новой собой. Она не закрывает комментарии, дает высказаться своим подписчикам. Большинство комментариев фолловеров позитивные.

адриана лима толстая
адриана лима толстая
адриана лима толстая

Как выглядела Адриана Лима во время беременности

Адриана Лима беременна
Адриана Лима беременна

Напомним, что бразильская супермодель Адриана Лима в 2021 году стала мамой в третий раз и родила сына, которого назвала Сайан Лима Леммерс. Для супермодели и ее бойфренда Андре Леммерса это первый общий ребенок. Также у Лимы есть две взрослые дочери – Валентина и Сиенна – от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича.

Адриана Лима с мужем Андре Леммерсом
Адриана Лима с возлюбленным Андре Леммерсом

Раньше мы рассказывали, как изменились главная героиня сериала "Баффи — победительница вампиров". Сари Мишель Геллар сейчас 45 лет, она замужем и воспитывает двоих детей. В свое время она пыталась вернуться на большие экраны, однако с этим не очень-то сложилось.

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