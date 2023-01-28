Супермодель Адриана Лима сильно набрала вес и изменилась до неузнаваемости (фото)

От стройности не осталось и следа

Бразильская супермодель Адриана Лима изменилась до неузнаваемости. 41-летняя знаменитость не скрывает свою новую фигуру, и на это у нее есть причина.

Все дело в том, что Адриана родила в августе прошлого года в третий раз. Спустя шесть месяцев модель так и не восстановила свою форму, но женщина не боится выходить на публику и осуждений со стороны своих поклонников.

Недавно 41-летняя модель появилась на подиуме в рамках Qatar Fashion United by CR Runway. Адриана прошлась в длинном белоснежном наряде и глубоким разрезом от бедра. Хейтеры конечно нашлись, но супермодели все равно на их мнение. Отметим, что Лима вернулась к работе спустя 4 месяца после родов.

Также Адриана Лима постит в Инстаграме фото с новой собой. Она не закрывает комментарии, дает высказаться своим подписчикам. Большинство комментариев фолловеров позитивные.

Как выглядела Адриана Лима во время беременности

Напомним, что бразильская супермодель Адриана Лима в 2021 году стала мамой в третий раз и родила сына, которого назвала Сайан Лима Леммерс. Для супермодели и ее бойфренда Андре Леммерса это первый общий ребенок. Также у Лимы есть две взрослые дочери – Валентина и Сиенна – от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича.

Адриана Лима с возлюбленным Андре Леммерсом

Раньше мы рассказывали, как изменились главная героиня сериала "Баффи — победительница вампиров". Сари Мишель Геллар сейчас 45 лет, она замужем и воспитывает двоих детей. В свое время она пыталась вернуться на большие экраны, однако с этим не очень-то сложилось.