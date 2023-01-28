Представительница Украины на "Мисс Вселенная-2022" отхватила комплиментов за зеленый наряд (фото)

28-летняя Виктория заворожила модным платьем от украинского дизайнера

Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022", модель из Чернигова Виктория Апанасенко похвасталась стильным образом.

28-летняя девушка выложила новое фото в Инстаграме, на котором позирует в красивом зеленом платье с открытыми плечами. Наряд создала украинский дизайнер Екатерина Рутман.

"Цветам нужно время, чтобы цвести. Как и тебе", — написала своим поклонникам в соцсети Виктория. К наряду Апанасенко добавила такие аксессуары, как золотистую сумочку и того же оттенка серьги. Свои роскошные волосы девушка распустила.

В комментариях подписчики Виктории Апанасенко отметили, что украинская модель выглядит шикарно и назвали девушку одной из самых красивых во вселенной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что директор "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала, как отвратительно вела себя на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022" россиянка Анна Линникова, и все время "крутилась" возле представительницы Украины Виктории Апанасенко. К слову, украинка не вошла в топ лучших конкурсанток, однако получила особую награду, которую ежегодно присуждают только одной участнице.