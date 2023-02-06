Новый скандал с пограничницей-мажоркой: Плантовская посмеялась над тем, у кого "нет денег"

Плантовская отличилась новым высказыванием в сети

Пресс-офицер ГПСУ Иванна Плантовская, которая оказалась в центре скандала из-за демонстрации своей шикарной жизни во время войны в Украине, снова заставила пользователей говорить о себе в негативном ключе. Причиной тому стал ее ответ на один из комментариев под постом.

Несколько дней назад Плантовская опубликовала новую фотографию в своем стиле на своей странице в Facebook. В комментариях под этим постом с фото пользователи возмутились, что даже после крупного скандала пресс-офицер продолжает буквально показывать свое отношение ко всей ситуации и далее публиковать подобного рода фотографии.

Хотя большая часть комментариев осталась незамеченной Плантовской, на некоторые она все же ответила. Однако ее ответы подняли еще больше шума в сети.

Военный и блогер Сергей Мисюра на своей странице в Facebook прокомментировал высказывание Плантовской "у тебя все равно нет денег", подчеркнув, что после скандала в январе текущего года она "притихла", но сейчас вновь появилась в сети с новыми фото и заявлениями.

Также поведение Иванны Плантовской прокомментировала бывший пресс-офицер полка "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук. Подобные высказывания со стороны неприемлемыми.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после разгоревшегося скандала с фотографиями Плантовской из Парижа, которые она разместила в своих социальных сетях, ее перевели на другую должность. Ее деятельность теперь не связана с коммуникацией.