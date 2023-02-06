Новий скандал із прикордонницею-мажоркою: Плантовська посміялася з того, у кого "немає грошей"

Плантовська відзначилася новим висловом у мережі

Пресофіцер ДПСУ Іванна Плантовська, яка опинилася у центрі скандалу через демонстрацію свого шикарного життя під час війни в Україні, знову змусила користувачів говорити про себе у негативному ключі. Причиною тому стала її відповідь на один із коментарів під постом.

Кілька днів тому Плантовська опублікувала нову фотографію у своєму стилі на своїй сторінці у Facebook. У коментарях під цим постом з фото користувачі обурилися, що навіть після великого скандалу пресофіцер продовжує буквально показувати своє ставлення до всієї ситуації й далі публікувати подібні фотографії.

Хоча більша частина коментарів залишилася непоміченою Плантовською, на деякі вона все ж таки відповіла. Проте її відповіді зчинили ще більше шуму в мережі.

Військовий та блогер Сергій Місюра на своїй сторінці у Facebook прокоментував висловлювання Плантовської "у тебе все одно немає грошей", наголосивши, що після скандалу в січні поточного року вона "притихла", але зараз знову з’явилася в мережі з новими фото та заявами.

Також поведінку Іванни Плантовської прокоментувала колишній пресофіцер полку "Дніпро-1" та батальйону "Донбас" Василиса Мазурчук. Подібні висловлювання з боку неприйнятні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після скандалу з фотографіями Плантовської з Парижа, які вона розмістила у своїх соціальних мережах, її перевели на іншу посаду. Її діяльність тепер не пов’язана із комунікацією.