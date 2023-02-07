Опозорился уже не раз: разработку "логотипов ДНР-ЛНР" поручили одиозному российскому дизайнеру

Стдию Артемия Лебедева обвтиняли в плагиате и высмеивали нелепые логотипы для заказчиков

Российский дизайнер, пропагандист и блогер Артемий Лебедев разработает логотипы и геральдику для боевиков "ЛНР" и "ДНР". Его студия дизайны выиграла тендер.

Об этом сообщают в Telegram-каналах пророссийских боевиков. Работа начнется примерно через месяц.

Ранее студия дизайна Лебедева создавала работы для московского метро, билетов РЖД, группы "Ленинград" и аэропорта "Борисполь". В этот раз компания выиграла тендер на разработку геральдики, логотипов и навигации для захваченных регионов Донецкой и Луганской областей, которые пророссийские боевики называют "республики ЛДНР". Работа над проектом начнется с марта 2023 года.

Артемий Лебедев достаточно скандальная персона как в россии, так и за рубежом. Несмотря на его сотрудничество с Украиной, в какой-то момент он начал активно поддерживать войну россии и посещать оккупированные украинские города. Летом 2022 года он выложил фото с крыши 6-го энергоблока Запорожской АЭС, которую захватили россияне. За его спиной можно рассмотреть и саму атомную станцию.

К слову, его логотипы также становились неоднократно поводом для насмешек в соцсетях. Работу его дизайн-студии для беларусской бургерной "Джон Федор" раскритиковал сам владелец. Он заявил, что сам в детстве рисовал такие же "прогрессивные" и "запоминающиеся" логотипы. А талисманы "Команды россии" на Олимпийские игры долго высмеивали в сети. Главными фигурами логотипа российских спортсменов стали скрещенный с матрешкой медведь-неваляшка и двуногий кот "шапка-ушанка".

Кроме неудачных логотипов студи Артема Лебедева прославилась плагиатом, а однажды даже два раза за сутки. Сначала жители Северной Осетии нашли сходствав логотипах туристического бренда республики и известной американской компании FOREST COFFEE. Позже глава известного интернет-магазина аксессуаров для кухни Half & Half увидела сходство дизайна с приложением для организации командных спортивных игр Street Hero. Перед этим логотип Перми оказался почти точной копией логотипа Культурного фонда Мехико дизайнера и книжного графика Габриэлы Родригес (Gabriela Rodriguez Studiо). И между логотипом Ярославля от Лебедева и логотипом американского бренда товаров для дома Up&Up тоже заметили очевидное сходство.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияна победила на конкурсе "Мисс Вселенная", что привело к скандалу. Украинцы разозлились и завалили организаторов вопросами.