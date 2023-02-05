Очередной скандал вспыхнул вокруг сестер Музычук

Лучшие украинские шахматистки Анна и Мария Музычук, которые недавно угодили в скандал в Монако, опять оказались в неприятной ситуации.

Шахматный портал Chess-News обвинил сестер-украинок в сговоре на Гран-при Мюнхена (Германия). Шахматистки якобы договорились сыграть вничью в первом туре первенства.

Автор публикации считает, что матч украинок был договорным, при этом на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) данная игра описывается как "самая захватывающая" партия.

"Одно из двух: либо полные идиоты в ФИДЕ, либо полные идиоты все остальные.

На сайте международной федерации в "отчете" о первом туре мюнхенского этапа женского Гран-при договорная ничья между сестрами Музычук (что случается между ними всегда) описывается как "самая захватывающая" партия.

"Анна избрала очень активную защиту Бенони, возможно, пытаясь сбить сестру с дебютной подготовки. После ключевого теоретического хода Анна пожертвовала фигуру…"

И так далее. В результате интереснейшей борьбы партия внезапно завершилась троекратным повторением "в районе 30-го хода". На самом деле — ровно на 30-м ходу, чтобы соблюсти все необходимые формальности. Вот эта заметная подтасовка говорит о том, что за идиотов они таки держат всех остальных", — гласит сообщение от Chess-News.

Автор публикации также предположил, что в ФИДЕ перед матчем проинструктировали сестер, чтобы те изобразили борьбу для улучшения имиджа шахмат.

"Очень похоже, что к сестрам обратились до игры (в ФИДЕ как раз есть кому сделать именно это) с примерно следующим: если вы просто грубо подпишете бланки, это будет плохо для имиджа шахмат; если же изобразите настоящую борьбу, а мы потом ещё и напишем как следует, это будет уже совсем другое дело. У нас же спонсоры, грудные импланты, ну, сами понимаете…

Девушки честно отработали час с небольшим, после чего у них не взяли никаких комментариев. С имиджем игры все в порядке.

Громкое молчание всех действующих лиц спектакля лишь подтверждает эту версию", — добавили в Chess-News.

К слову, некоторые пользователи отметили, что в договорных ничьих между сестрами и земляками нет ничего плохого, ведь куда хуже, когда игры проигрывают специально.

Ранее сообщалось, что перспективный украинский шахматист решил выступать за сборную Румынии.

Напомним, на чемпионате мира по шахматам прогремел скандал из-за желто-синего наряда рефери.