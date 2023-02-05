Черговий скандал спалахнув довкола сестер Музичук

Найкращі українські шахістки Анна та Марія Музичук, які нещодавно потрапили у скандал у Монако, знову опинилися в неприємній ситуації.

Шаховий портал Chess-News звинуватив сестер-українок у змові на Гран-прі Мюнхена (Німеччина). Шахістки нібито домовилися зіграти внічию у першому турі першості.

Автор публікації вважає, що матч українок був договірним, при цьому на сайті Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) ця гра описується як "найзахоплююча" партія.

"Одне з двох: або повні ідіоти у ФІДЕ, або повні ідіоти решта.

На сайті міжнародної федерації у "звіті" про перший тур мюнхенського етапу жіночого Гран-прі договірна нічия між сестрами Музичук (що трапляється між ними завжди) описується як "найзахоплююча" партія.

"Анна обрала дуже активний захист Беноні, можливо, намагаючись збити сестру з дебютної підготовки. Після ключового теоретичного ходу Анна пожертвувала фігуру..."

І так далі. В результаті найцікавішої боротьби партія раптово завершилася триразовим повторенням "в районі 30-го ходу". Насправді — рівно на 30-му ходу, щоб дотриматися всіх необхідних формальностей. Ось ця помітна підтасовка говорить про те, що за ідіотів вони таки тримають всіх інших, — йдеться у повідомленні від Chess-News.

Автор публікації також припустив, що у ФІДЕ перед матчем проінструктували сестер, щоб ті зобразили боротьбу для покращення іміджу шахів.

"Дуже схоже, що до сестер звернулися до гри (у ФІДЕ якраз є кому зробити саме це) з приблизно наступним: якщо ви просто грубо підпишете бланки, це буде погано для іміджу шахів; якщо ж зобразите справжню боротьбу, а ми потім ще й напишемо як слід, це буде вже зовсім інша річ… У нас же спонсори, грудні імпланти, ну самі розумієте…

Дівчата чесно відпрацювали годину з невеликою, після чого у них не взяли жодних коментарів. З іміджем гри все гаразд.

Гучне мовчання всіх дійових осіб вистави лише підтверджує цю версію”, — додали у Chess-News.

До речі, деякі користувачі зазначили, що в договірних нічиїх між сестрами та земляками немає нічого поганого, адже гірше, коли ігри програють спеціально.

Раніше повідомлялося, що перспективний український шахіст вирішив виступати за збірну Румунії.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з шахів пролунав скандал через жовто-синє вбрання рефері.