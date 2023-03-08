Зеленський і Гутерреш обговорили російський ядерний шантаж на ЗАЕС: до чого дійшли

Зеленський та генсек ООН обговорили припинення ядерного шантажу росії

Генсек ООН Антоніу Гутерреш разом із президентом України Володимиром Зеленським під час спільного брифінгу в Києві зробили низку важливих заяв із приводу Запорізької АЕС, яку захопили окупанти навесні 2022 року.

За словами Гутерреша, Організація Об’єднаних Націй готова надати свої послуги посередництва у питанні демілітаризації Запорізької АЕС.

"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням повернення станції до нормальної роботи, мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги", — каже генсек.

Водночас Зеленський наголошує, що саме повернення станції під контроль України вирішить питання глобальної безпеки.

"Обговорили сьогодні те, як припинити ядерний шантаж росії і відновити безпеку усіх українських атомних електростанцій, порушену росією, зокрема, безпеку Запорізької АЕС. ЗАЕС повинна повернутись під повний український контроль — це питання саме глобальної, а не лише української безпеки", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зараз переговори щодо ЗАЕС зайшли в глухий кут.

Також ми повідомляли про те, що у МАГАТЕ кажуть, що на Запорізькій АЕС знову чути вибухи.