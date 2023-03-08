Зеленский и Гуттереш обсудили российский ядерный шантаж на ЗАЭС: к чему пришли

Зеленский и генсек ООН обсудили прекращение ядерного шантажа россии

Генсек ООН Антониу Гутерреш вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским во время совместного брифинга в Киеве сделали ряд важных заявлений по поводу Запорожской АЭС, которая была захвачена оккупантам весной 2022 года.

По словам Гутерреша, Организация Объединенных Наций готова предоставить свои услуги посредничества в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС.

"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции также жизненно важны. Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предоставить свои хорошие услуги", — говорит генсек.

В тоже время Зеленский подчеркивает, что именно возвращение станции под контроль Украины решит вопрос глобальной безопасности.

"Обсудили сегодня то, как прекратить ядерный шантаж россии и восстановить безопасность всех украинских атомных электростанций, нарушенную россией, в частности, безопасность Запорожской АЭС. ЗАЭС должна вернуться под полный украинский контроль – это вопрос именно глобальной, а не только украинской безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в настоящий момент переговоры по ЗАЭС зашли в тупик.

Также мы сообщали о том, что в МАГАТЭ говорят, что на Запорожской АЭС опять слышны взрывы.