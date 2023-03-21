Одиозный российский блогер-пропагандист схлопотал подозрение: за что именно

Подозрения также получило и псевдоруководство захваченной станции

Служба безопасности Украины объявила о подозрении одиозному российскому блогеру-пропагандисту Артемию Лебедеву, который летом приперся на захваченную оккупантам ЗАЭС и похвастался фотографиями оттуда.

Об этом сообщается на официальном канале СБУ в Telegram.

Там, напомнили, что летом 2022 года вышеупомянутый россиянин приехал на ЗАЭС, где снял репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.

Напомним, что российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, последовав примеру одиозной певицы Юлии Чичериной, отправился на захваченную оккупантами ЗАЭС. В своих постах по этому поводу он хвастался тем, что попал туда, где ему запрещено находится законом Украины.

К слову, кроме Лебедева подозрение также получил и "главе" Запорожской АЭС Юрию Черничуку, который до временной оккупации региона занимал должность заместителя главного инженера.

"Он добровольно отправился на сотрудничество с врагом и предложил свою помощь в войне против Украины. После захвата Запорожской атомной электростанции Черничук согласился возглавить созданную на ее базе фейковую "эксплуатирующую организацию АЭС", фактически подчиняющуюся "Росатому", — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. Именно он имеет отношение к передаче оккупантам материальных ценностей подразделения.

Таким образом указанные фигуранты подозреваются в:

псевдоруководителю АЭС ˗ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

блогеру ˗ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

бывшему заместителю начальника отряда ведомственной военизированной охраны ˗ ч. 1 ст. 111-2 и ч. 3 ст. 436-2.

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