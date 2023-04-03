СБУ взялась за сбежавшего из Украины блогера-миллионника

Пропагандист наговорил себе сразу на пять статей

СБУ сообщила о подозрении еще одному работающему на кремль популярному блогеру — Юрию Подоляке. Пропагандист наговорил себе сразу на пять статей Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщается на официальной странице Службы безопасности Украины.

Правоохранители рассказали, что собрали исчерпывающую доказательную базу на прокремлевского Юрия Подоляку, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины.

"Находясь на территории страны-агрессора, он активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб. Злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева", — говорится в сообщении.

Во время эфиров призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных группировок по уничтожению гражданской инфраструктуры нашего государства. Также пропагандист массово распространяет фейки о событиях на фронте через собственный сайт и каналы в Ютуб, Рутуб и Телеграм, которые насчитывают несколько миллионов подписчиков.

"Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины", — подчеркивают в СБУ.

Исходя из всего вышесказанного следователи сообщили пропагандисту о подозрении сразу по 5 статьям:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

▪️ ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪️ ст. 436 (пропаганда войны);

▪️ ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

В настоящий момент Подоляка находится на территории рф, но в СБУ работают над комплексными мерами для привлечения его к ответственности.

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