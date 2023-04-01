Новые страсти в Лавре: СБУ вручила "Паше Мерседесу" подозрение (видео)

Под Лаврой продолжаются протесты из-за выселения УПЦ

Бывший наместник Киево-Печерской лавры, которую никак не могут проверить представители Министерства культуры, митрополит Павел получил от СБУ подозрение. Речь идет сразу о двух статьях уголовного кодекса.

Как отмечают СМИ, подозрение выдвинуто в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии рф. Информацию опубликовали сначала инсайдерские телеграм-каналы, а затем и СМИ. Отметим, что официальной информации от СБУ пока нет. Митрополит Павел (Лебедь), известный чаще как "Паша Мерседес", уже подтвердил вручение и пожаловался на действия правоохранителей.

В его доме проведут обыски, заявил митрополит. Отметим, что вручение якобы состоялось у стен Лавры, где третий день прихожане и служители православной церкви московского патриархата препятствуют выселению УПЦ МП из стен религиозного сооружения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство отменило безвозмездную передачу Лавры в пользование УПЦ. Распорядителем имущества монастыря и заповедника снова стало государство. Перед выселением священники начали снимать со стен иконы.