УПЦ МП и Киево-Печерская лавра: Данилов ответил, применят ли силу к тем, кто не хочет выезжать

Украине не против церкви, но она не может государству права диктовать

Представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-печерской лавры уже до конца марта. При этом некоторые из них заявили, что не собираются этого делать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал, как в этом случае будет действовать Украина.

Прежде всего он заявил, что наше государство не против церкви и не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам.

"Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не можете государству права диктовать, вы не имеете государство держать в заложниках", — говорит Данилов.

По поводу того, как Украина будет действовать в случае невыполнения условий представителями УПЦ Данилов отметил, что никакого насилия к ним применятся не будет, но страна будет выполнять то, что должна.

"Что касается церкви – это старая история. Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы – не российская федерация. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно правовых актов, которые есть на нашей территории. Другое дело, что этим пользуются представители 5-го и 1-го управлений ФСБ российской федерации, которые непосредственно в определенном количестве в этой среде…", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы писали, что попы УПЦ МП обратились к Зеленскому по поводу ситуации с лаврой и рассказали о нем историю.

Также мы сообщали, что путинский патриарх кирилл нажаловался Папе Римскому и ООН из-за Киево-Печерской лавры.