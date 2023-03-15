Теперь просят отдать "должок"? Попы УПЦ МП рассказали о пророчестве насчет Зеленского (видео)

Монахи рассказали историю о Зеленском

В УПЦ МП все никак не могут успокоится из-за их окончательного выселения из Лавры. Там записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросили не обижать их.

Один из монахов поведал историю, что в УПЦ еще до того, как Зеленский стал главой государства якобы молились за него, а поэтому, по его мнению, теперь президент должен их защищать.

"Мне Господь открыл, что будет президентом Владимир Зеленский. Я позвонил его другу, Михаилу, это еще не было выборов. Говорю: можешь его поздравить, что Владимир будет президентом. Потом Михаил сказал: Владимир сказал в радости, что если меня выберут, я даже покрещусь. Я всем это рассказал. Вся братия монастыря, все прихожане молились, чтобы Зеленский стал президентом. И теперь его прошу: раз мы за него молились, чтобы он нашу Лавру не обижал, а наоборот защищал", — говорит представитель УПЦ МП.

Другой монах на английском языке заявил, что монахи никуда не уйдут, "даже если кто-то придет и захочет избить нас". "Нас некоторые называют предателями. Мы не предатели, мы христиане", — добавил он.

Напомним, что после лишения УПЦ МП права пользования храмами Верхней лавры 10 марта стало известно, что с ними расторгают договор об аренде еще и Нижней лавры. Таким образом, получается, что УПЦ предписано покинуть территорию уже всей лавры.

Ранее мы писали, что путинский патриарх кирилл нажаловался Папе Римскому и ООН из-за Киево-Печерской лавры.

Также мы сообщали, что все больше украинцев считают УПЦ МП деструктивной силой.