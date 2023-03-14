путинский патриарх кирилл нажаловался Папе Римскому и ООН из-за Киево-Печерской лавры

Патриарх отправил свои послания генсекам ООН и ОБСЕ и Папе Римскому Франциску

После того как заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с монастырем УПЦ МП и попросил ее представителей покинуть территорию Лавры до 29 марта, глава РПЦ патриарх кирилл (владимир гундяев) пожаловался на Украину в разные институции и международные организации.

Так, патриарх отправил свои послания Папе Римскому Франциску, генсекам ООН и ОБСЕ, Верховному комиссару по правам человека, директору европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДиПЧ) и другим. Об этом сообщает "Новая газета", ссылаясь на опубликованные на сайтах РПЦ цитаты гундяева.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения патриарх твердил о "едином народе", но вдруг назвал украинцев отдельным народом и признал существование законного государственного руководства в Украине, которое декларирует "приверженность демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека".

В то же время кирилл гундяев заявляет, что в требовании для священников и монахов УПЦ МП покинуть территорию Лавры нет достаточных юридических обоснований.

Отметим, что представителей УПЦ МП уже лишили права пользования храмами Верхней лавры. 10 марта стало известно о расторжении договора об аренде также и Нижней лавры. Таким образом, УПЦ МП попросили освободить государственные помещения к 29 марта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько процентов украинцев поддерживают выселение монахов УПЦ МП из Лавры и сколько поддерживает запрет деятельности УПЦ МП.