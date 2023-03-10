УПЦ МП окончательно выгоняют из Киево-печерской лавры - озвучены сроки

УПЦ МП призвали к 29 марта освободить государственные помещения

В Украине представителей УПЦ МП уже лишили права пользования храмами Верхней лавры. А сегодня, 10 марта, стало известно, что с ними расторгают договор об аренде еще и Нижней Лавры. Таким образом, получается, что УПЦ предписано покинуть территорию уже всей лавры.

Об этом сообщили в УПЦ МП, опубликовав соответствующий документ.

Согласно сообщению, заповедник предупредил, что с 29 марта 2023 договор будет расторгнут на основании заключений межведомственной рабочей группы и письма Министерства культуры и информполитики от 9 марта. УПЦ МП призвали к 29 марта освободить государственные помещения, арендуемые на территории Нижней Лавры на улицах Лаврская, 11 и Лаврская, 15.

Документ констатирует, что межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора от 19 июля 2013 об использовании бесплатно предоставленного государственного имущества.

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 №06/34/2234-23, на основании п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", — говорится предупреждении.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского рассказали, что будет дальше с УПЦ МП.

Также мы сообщали, что СБУ провела следственные действия в храмах и епархиях УПЦ МП в разных регионах страны в рамках дел о коллаборационизме и государственной измене.