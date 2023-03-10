УПЦ МП остаточно виганяють із Києво-Печерської лаври — озвучено терміни

УПЦ МП закликали до 29 березня звільнити державні приміщення

В Україні представників УПЦ МП уже позбавили права користування храмами Верхньої лаври. Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що з ними розривають договір про оренду ще й Нижньої Лаври. Таким чином виходить, що УПЦ наказано залишити територію вже всієї лаври.

Про це повідомили в УПЦ МП, опублікувавши відповідний документ.

Згідно з повідомленням, заповідник попередив, що з 29 березня 2023 року договір буде розірвано на підставі висновків міжвідомчої робочої групи та листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня. УПЦ МП закликали до 29 березня звільнити державні приміщення, що орендуються на території Нижньої Лаври на вулицях Лаврська, 11 та Лаврська, 15.

Документ констатує, що міжвідомча робоча група встановила порушення монастирем умов договору від 19 липня 2013 року про використання безплатно наданого державного майна.

"Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 №06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03.2023 року", – сказано у попередженні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський розповів, що буде далі з УПЦ МП.

Також ми повідомляли, що СБУ провела слідчі дії у храмах та єпархіях УПЦ МП у різних регіонах країни в рамках справ про колабораціонізм та державну зраду.