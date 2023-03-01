Священник УПЦ МП не дав відспівати Героя у храмі, тому з ним прощалися просто неба

Священник боявся, що його проженуть з храму

На Буковині, де восени провели скандальні обшуки в монастирях УПЦ МП, загиблого військовослужбовця відспівували на вулиці. Тому що священник церкви московського патріархату Віталій Дуров не пустив процесію до храму.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook священник ПЦУ Роман Грищук. Пригода сталася 28 лютого у вівторок у Задубрівці Заставнівського району. Воїн Василь Катан був добровольцем, який ще на початку вторгнення пішов захищати Україну.

"Сам виявив бажання захищати Україну. Побачив автобус, що віз військових на війну, зупинив, і попросився з ними! Сказав: "Я теж хочу захищати свою Україну!" — розповідає пан Грищук.

Героя хотіли відспівати у рідному храмі, однак священник УПЦ МП не пустив процесію всередину, оскільки Дуров непокоївся, що велика кількість патріотів зайде в приміщення і прожене його звідти.

У дописі зазначається, що ще чотири роки тому місцева релігійна громада на зборах вирішила перейти до ПЦУ. Утім священник цього рішення не підтримав і разом зі своїми спільниками забарикадував храм від прихожан.

"Громада хотіла мирним шляхом вирішити проблему. Було багато судів. Усі вирішили питання на користь громади і ПЦУ. Але батюшці закони України – не указ", – зазначив він.

Також Роман Грищук додав, що на священника Віталія Дурова потрібно звернути увагу Службі безпеки. Причина в тому, що він на шостому році війни з росією не зміг назвати рф агресором. Це можна переглянути на відео одного з судових процесів. Московський священник і адвокат відмовилися називати винуватця війни на сході України.

Нагадаємо, нещодавно у київському храмі спіймали проросійського блогера, який переховувався від правоохоронців. Крім того, у столиці мають знести храм УПЦ МП, який самовільно "виріс" на місці дерев'яного МАФу.