Священник УПЦ МП не дал отпеть Героя в храме, поэтому с ним прощались под открытым небом

Священник боялся, что его прогонят из храма

На Буковине, где осенью провели скандальные обыски в монастырях УПЦ МП, погибшего военнослужащего отпевали на улице. Потому что священник церкви московского патриархата Виталий Дуров не пустил процессию внутрь храма.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook священник ПЦУ Роман Грищук. Событие произошло 28 февраля во вторник в Задубровке Заставновского района. Воин Василий Катан был добровольцем, еще в начале вторжения ушедшим защищать Украину.

"Сам изъявил желание защищать Украину. Увидел автобус, что вез военных на войну, остановил, и попросился с ними! Сказал: "Я тоже хочу защищать свою Украину!" — рассказывает Грищук.

Героя хотели отпеть в родном храме, однако священник УПЦ МП не пустил процессию внутрь, поскольку Дуров беспокоился, что большое количество патриотов зайдет в помещение и прогонит его оттуда.

В сообщении говорится, что еще 4 года назад местная религиозная община на собрании решила перейти в ПЦУ. Впрочем, священник этого решения не поддержал и вместе со своими сообщниками забаррикадировал храм от прихожан.

"Общество хотело мирным путем решить проблему. Было много судов. Все решили вопрос в пользу общины и ВТО. Но батюшке законы Украины – не указ," – отметил Грищук.

Также Роман Грищук добавил, что на священника Виталия Дурова следует обратить внимание Службе безопасности. Причина в том, что он на шестом году войны с россией затруднился назвать рф агрессором. Это можно просмотреть на видео одного из судебных процессов. Московский священник и адвокат отказались называть виновника войны на Востоке Украины.

Напомним, недавно в киевском храме поймали скрывавшегося там от правоохранителей пророссийского блогера. Кроме того, в столице должны снести храм УПЦ МП, самовольно "выросший" на месте деревянного МАФа.