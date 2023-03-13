Опять о "величии": у путина ответили на идею о переименовании россии в московию и вступились за УПЦ МП

песков саркастически воспринял предложение лидера Украины

Поручение украинского президента Владимира Зеленского проработать вопрос о переименовании россии в московию в кремле назвали курьезом.

Об этом в разговора с журналистами заявил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков, отметив, что относится к такому предложению украинского лидера с улыбкой.

"Это, наверное, относится к таким бессмысленным курьезам, подобные сообщения или подобные решения. Думаю, что здесь можно только с улыбкой к этому относиться. российская федерация, как бы кто ее ни называл, останется великой державой, великой страной, и она останется россией", — сказал путинский спикер.

Также он добавил, что кремль обеспокоен ухудшением ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, мол, такое отношение к представителям церкви недопустимо.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать вопрос о возможности переименования российской федерации в московию. Это произошло после того, как соответствующая петиция на его официальном сайте обращений к главе государства набрала более 25 тысяч голосов "за". В российском МИДе инициативу назвали попыткой сделать из Украины анти-россию.

Ранее "Телеграф" сообщал, как постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица предложил вернуть россии ее историческое название московия. По его мнению, это было бы уместно, более того, одно государство может иметь совершенно разные названия в разных странах.