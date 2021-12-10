Украинские депутаты решили переименовать РФ в Московию: россияне в шоке (фото, видео)

Решение приняли со второй попытки.

Во Львове депутаты областного совета решили "переименовать" Россию в Московию. Первоначально за решение проголосовало недостаточно депутатов. Затем его поддержали 59 человек из 73 в зале. Голосов "против" не было. Теперь такое предложение облсовет направит президенту и Верховной Раде.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Постановление об обращении в высшие органы госвласти с запросом о переименовании выдвинула фракция "Самопомощи". "Московию" встретили смехом, но поддержали "восстановление исторической справедливости".

В России накануне как раз прошла дискуссия на тему "Московии", когда российский президент возмутился предложением режиссера Александра Сокурова дать свободу регионам. Он также заявил, что НАТО хочет превратить РФ в Московию.

Поддержка львовским облсоветом решения обратиться к Владимиру Зеленскому и Верховной Раде уже породила волну возмущений у россиян. Официальной реакции российского Министерства иностранных дел не было, но в сети возмущаются самим фактом такого решения. Выдвигаются предложения переименовать Украину и Львов.

Ранее "Телеграф" писал про концентрацию российских войск на границе с Украиной накануне разговора Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. После общения лидеров РФ и США, Байден провел ряд разговоров с европейскими лидерами, а после и с украинским президентом.

Во время разговоров поднималась тема дипломатического разрешения ситуации и возвращения к переговорному процессу.