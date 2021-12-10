Разговор Байдена с Зеленским: в Белом доме озвучили свою версию и ключевой момент

Переговоры с Украиной Штаты отметили в контексте бесед с другими восточноевропейскими государствами

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена прошли на два дня позже, чем аналогичный диалог Вашингтона и Кремля. В Белом доме утверждают: "в последние пару дней продолжались разговоры с украинцами", также было обсуждение и с европейскими партнерами. В этом контексте в США в очередной раз подчеркнули, что переговоров об Украине без страны не будет.

Об этом идет речь в официальном пресс-звонке, опубликованном на сайте Белого дома.

В нем подчеркивается, что американский президент также говорил с группой В9 — "Бухарестской девяткой", союзниками на восточном фланге.

Отдельно затронута и тема безопасности: как ранее писал "Телеграф", в релизе Офиса президента вопрос обсуждения безопасности Украины был описан без четких формулировок. Речь шла о "разных форматах" и "разблокировке мирного процесса". Однако в Офисе Байдена были более конкретны.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Нормандский формат и усилия по выполнению Минских соглашений, включая поддержку США этого общего процесса", — сказано в сообщении.

"Телеграф" сообщал накануне, что Байден пригрозил Владимиру Путину санкциями в случае эскалации конфликта. При этом в США надеются на дипломатический способ решения конфликта. Также американская пресса сообщала о возможном давлении Байдена на Зеленского по вопросам автономии Донбасса.

Накануне в РФ также заявили о готовности к участию США в рамках "нормандского формата". Отметим, что кроме РФ в переговорах такого типа участвуют Украина, Германия и Франция. О близкой дате такой встречи говорят еще с октября, так как последние переговоры прошли еще два года назад.