Укр

"Противопоказаний нет": в России прокомментировали возможность присоединения США к "нормандскому формату"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Нормандский формат может расшириться Новость обновлена 08 декабря 2021, 17:58
Нормандский формат может расшириться

В Кремле уверены, что Вашингтон имеет влияние на Украину

Представители Соединенных Штатов могут стать новыми участниками "нормандского формата" по урегулированию войны на востоке Украины.

Такое мнение и.о. директора Третьего европейского департамента российского МИД Олега Красницкого передают росСМИ.

По словам чиновника, вопрос о подключении Америки к подобному формату переговоров обсуждается уже достаточно давно. При этом Россия считает, что к такому шагу "противопоказаний нет".

Интересно, что такую позицию Красницкий аргументирует тем, что в Вашингтоне якобы имеют постоянное влияние на принятие решений украинскими властями. Именно поэтому США и могут стать непосредственными участниками "Нормандии".

В Кремле надеются, что при желании Штатов "внести свой вклад", "нормандский формат" действительно может быть расширен. По мнению Красницкого, в России "открыты" к подобным изменениям.

Отметим, что в обсуждению вопроса участия американских представителей в переговорах касаемо войны на Донбассе Россия вернулась после переговоров Владимира Путина с Джозефом Байденом.

Несмотря на весьма прохладную оценку этого диалога западной прессой, президент Украины Владимир Зеленский считает беседу двух политиков "позитивом". Больше деталей станет известно уже в четверг, 9 декабря, когда состоится разговор между Белым домом и Офисом президента.

Теги:
#Украина #США #Россия #МИД РФ #Нормандский формат
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