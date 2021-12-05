Укр

"Надо заставлять": Лавров отличился новым наглым заявлением об Украине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сергей Лавров Новость обновлена 05 декабря 2021, 14:58
Сергей Лавров

По словам российского министра, нормандский формат создали, чтобы заставить Украину выполнять "Минск"

Глава Министерства иностранный дел России Сергей Лавров сделал новый выпад в сторону Украины, заявив, что нашу страну необходимо заставлять выполнять Минские соглашения.

Соответствующий фрагмент выступления политика опубликовал Telegram-канал URA.RU.

Из заявления Лаврова следует, что Украина якобы не собирается выполнять Минские соглашения и для принуждения ее к этому был создан нормандский формат.

"Если ее оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно же, она ничего делать не будет, ее надо заставлять. Именно для этого и был создан Нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют (пренебрегают — ред.) своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать," — озвучил свое мнение глава МИД РФ.

Стоит отметить, что по мнению экспертов как раз таки Россия грубо нарушает Минские соглашения. Как пример этому может послужить отказ продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" на Донбассе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России в отношении встреч в "нормандском формате" свои ожидания и требования. В Кремле по-прежнему пытаются закрепить за Россией образ страны-посредника в войне на Донбассе, а не её прямого участника.

Теги:
#Украина #Россия #Сергей Лавров #Минские соглашения
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