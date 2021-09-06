"Россия продолжает открыто нарушать Минские соглашения"

Народный депутат Украины 9-го созыва Муса Магомедов высказался о непродлении Россией мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"

Российская Федерация отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" на Донбассе. Представители ОБСЕ не смогут там находиться после 30 сентября.

Своим мнением о ситуации с "Телеграфом" поделился народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва, бывший генеральный директор Авдеевского коксохимического завода, не раз попадавшего с зону обстрелов, Муса Магомедов.

"Россия прекращает мандат миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года. Именно на этих двух пунктах ОБСЕ имела возможность вести наблюдение за возможными перемещениями техники, людей, вооружений с территории РФ на территорию ОРДЛО.

По словам официального представителя МИД РФ, допуск мониторинговой миссии ОБСЕ к российским пунктам пропуска был жестом доброй воли России, и поскольку позитивного влияния на процесс мирного урегулирования Миссия якобы не оказала, то и нет надобности продолжать ее мандат. Ответственность за отсутствие результатов мирного урегулирования на Донбассе МИД возлагает на Украину и Запад.

В мае 2021 года Россия уже сократила срок мандата миссии ОБСЕ с четырех до двух месяцев, а теперь и вовсе отказала в нем. Для сравнения, Украина предоставляет мандат на один год.

Действия РФ являются прямым нарушением Минских соглашений, которыми прямо закреплены обязательства мониторинга и контроля со стороны Миссии.

На временно оккупированных территориях бесконтрольно действуют три пункта пропуска. Это Довжанский в Луганской области, Успенка и Новоазовск в Донецкой области. Закрыв доступ ОБСЕ к пунктам пропуска "Гуково" и "Донецк", РФ создала себе все условия, чтобы влиять на перемещение граждан, техники, вооружений, не попадая под внимание международного сообщества.

Еще одна цель, которую преследует РФ, – это преуменьшение роли Миссии в процессе мирного урегулирования. Ведение наблюдения только с территории Украины не позволит увидеть более полную картину происходящего. РФ хочет, чтобы роль ОБСЕ сошла на "нет".

Напомню, что согласно Минским соглашениям, именно ОБСЕ является основным посредником, контролирующим процесс отвода войск, вооружений, незаконных формирований, прекращения огня и проведения выборов в ОРДЛО.

Кремль ведет свою гибридную войну по всем направлениям. Отказ продлить мандат миссии ОБСЕ – один из элементов. И РФ даже не смущает тот факт, что, нарушая Минские соглашения, она продолжает цинично наставать на их выполнении.

Вне всяких сомнений украинская сторона должна активно противодействовать попыткам России выхолостить роль и значение ОБСЕ в процессе мирного урегулирования на Донбассе. В условиях надвигающейся пандемии штамма "Дельта" миссия должна сыграть важную роль, осуществляя мониторинг гуманитарной ситуации в ОРДЛО".