РосСМИ рассказали, как Украина хочет изменить Минские соглашения

Украина передала "Нормандской четверке" (Германия, Украина, Франция и Россия) новый проект т.н. кластеров для разработки "дорожной карты" урегулирования конфликта на Донбассе, в котором хочет вернуть контроль над государственной границей на Донбассе до проведения там выборов и против "народной милиции".

Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, пишет в понедельник, 19 мая, российская газета "КоммерсантЪ".

В этом проекте, в частности, Украина настаивает, чтобы полный контроль над участком границы с Россией, который Киев не контролирует с 2014 года из-за конфликта, был восстановлен не после проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов, а до них.

"В предыдущей украинской редакции кластеров (она есть в распоряжении “Ъ”) эти процессы были запараллелены. Более того, в документе содержалась ссылка на пункт 9 «Комплекса мер...», где установлено, что процесс восстановления контроля над границей начинается в первый день после проведения выборов", - говорится в статье.

Также Украина заняла жесткую позицию по поводу конституционной реформы, которая должна закрепить в новой Конституции страны децентрализацию: Киев согласен согласовывать только особенности районов отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а не саму реформу.

Помимо этого, в переданном "нормандской четверке" проекте речь идет о создании в ОРДЛО "народной милиции": украинская сторона предлагает, чтобы до выборов местной власти на Донбассе порядок на этих территориях поддерживали совместные патрули Национальной гвардии Украины и украинские граждане из ОРДЛО.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук не стал комментировать эту информацию.

Как пишет интернет-издание "Pavlovsky.news", Кравчук заявил, что находится не в Киеве и не в курсе новых подробностей в переговорном процессе.

Как сообщалось, в интервью "Телеграфу" бывший нардеп и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко высказал мнение, что властям Украины стоит предпринимать активные действия, чтобы завершить войну и вернуть оккупированные территории.