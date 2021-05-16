Нужно выскочить из "минской колеи": Зеленскому озвучили "домашнее задание" накануне встречи с Байденом

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Обновлено 19:49 Сегодня Телеграф

Властям Украины стоит предпринимать активные действия, чтобы завершить войну и вернуть оккупированные территории. 

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" бывший нардеп и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"При всем уважении к нашим заокеанским партнерам, думать за нас и жить нашими национальными интересами они никогда не будут", - сказал он, добавив, что ждать итогов европейского турне президента США Джо Байдена не стоит. 

Вместо того, он предложил украинским властям преодолеть комплекс "меншовартости", а также "стать крутыми" не только на экранах телевидения, а и на международных встречах. Только это поможет Украине начать принимать активное участие в формировании повестки дня на международной арене. 

"Задача украинского руководства – наконец-то выскочить из "минской колеи" и публично предложить, в первую очередь, украинскому народу стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и ОРДЛО", - говорит Сенченко. 

После этого, по его словам, имея поддержку народа, уже стоит добиваться принятия этой стратегии Соединенными Штатами и Европой. 

Только в таком случае, говорит он, Украине не придется "гадать на кофейной гуще" о результатах переговоров мировых лидеров. 

"Нам стоит хоть изредка пытаться смотреть на Украину глазами наших западных партнеров. Сразу же возникнет множество вопросов к самим себе", - резюмировал он. 

Больше по теме, читайте в материале "Телеграф": Крым и Донбасс лишь первый шаг путинской орды, и у неё есть свой "троянский конь", - Андрей Сенченко

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, ЕС, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Андрей Сенченко, Владимир Зеленский.
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