"Треба змушувати": Лавров відзначився новою нахабною заявою про Україну

За словами російського міністра, нормандський формат створили, щоб змусити Україну виконувати "Мінськ"

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив новий випад у бік України, заявивши, що нашу країну необхідно змушувати виконувати Мінські угоди.

Відповідний фрагмент виступу політика опублікував Telegram-канал URA.RU.

Із заяви Лаврова випливає, що Україна нібито не має наміру виконувати Мінські угоди і для примусу її до цього було створено нормандський формат.

"Якщо її залишити наодинці із собою, зі своєю совістю, звичайно ж, вона нічого робити не буде, її треба змушувати. Саме для цього і був створений нормандський формат, але Берлін і Париж поки що нехтують своїми зобов’язаннями. Ми привертаємо їхню увагу до того, що це треба обов’язково зробити", — озвучив свою думку глава МЗС РФ.

Варто зазначити, що, на думку експертів, саме Росія грубо порушує Мінські угоди. Як приклад цьому може слугувати відмова продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах "Гуково" та "Донецьк" на Донбасі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії щодо зустрічей у "нормандському форматі" свої очікування та вимоги. У Кремлі, як і раніше, намагаються закріпити за Росією образ країни-посередника у війні на Донбасі, а не її прямого учасника.