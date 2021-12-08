"Протипоказань немає": у Росії прокоментували можливість приєднання США до "нормандського формату"

У Кремлі впевнені, що Вашингтон має вплив на Україну

Представники Сполучених Штатів можуть стати новими учасниками "нормандського формату" щодо врегулювання війни на сході України.

Таку думку в.о. директора Третього європейського департаменту російського МЗС Олега Красницького передають росЗМІ.

За словами чиновника, питання про підключення Америки до такого формату переговорів обговорюється вже досить давно. При цьому Росія вважає, що до такого кроку протипоказань немає.

Цікаво, що таку позицію Красницький аргументує тим, що у Вашингтоні нібито мають постійний вплив на ухвалення рішень українською владою. Саме тому США можуть стати безпосередніми учасниками "Нормандії".

У Кремлі сподіваються, що за бажання Штатів "внести свій внесок", "нормандський формат" справді може бути розширений. На думку Красницького, у Росії "відкриті" до подібних змін.

Зазначимо, що до обговорення питання участі американських представників у переговорах щодо війни на Донбасі Росія повернулася після переговорів Володимира Путіна з Джозефом Байденом.

Незважаючи на досить прохолодну оцінку цього діалогу західною пресою, президент України Володимир Зеленський вважає розмову двох політиків "позитивом". Більше деталей стане відомо вже у четвер, 9 грудня, коли відбудеться розмова між Білим домом та Офісом президента.