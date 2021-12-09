Укр

Байден будет давить на Зеленского из-за особого статуса для Донбасса: СМИ узнали детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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По статусу оккупированных территорий споры идут уже несколько лет Новость обновлена 09 декабря 2021, 11:04
По статусу оккупированных территорий споры идут уже несколько лет

Байдену придется действовать осторожно, чтобы это не было похоже на уступки России — считают журналисты.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена получили неожиданное продолжение. В администрации американского лидера допускают вероятность давления США на Украину в вопросах статуса Донбасса.

Об этом пишет Associated Press.

Речь о том чтобы Украина "официально уступила часть автономии восточным украинским землям, которые сейчас контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами", говорится в статье. Также вспоминается, что "особый статус" обсуждался еще в 2015 году во время подписания Минских соглашений при европейском посредничестве.

Бывший американский посол в Украине Стивен Пайфер рассказал о каких шагах может идти речь. Это контроль оккупантов над такими сферами как здравоохранение, правоохранительная деятельность и среднее образование. Он отметил, что Украину могут спросить о возможности шагов в эту сторону, но Пайфер не видит в таких шагах угрозы суверенитету Украины.

Вопрос реинтеграции Донбасса и его статуса не единожды обсуждался на разных уровнях. Минские соглашения предусматривали первоначально прекращение огня. Также предлагались и другие варианты решения.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 9 декабря ожидается разговор украинского президента Владимира Зеленского с Байденом по итогам видеодиалога с Путиным. Американцы уже пообещали экономические санкции для России в случае нападения на Украину вместе военной поддержки.

Теги:
#США #Донбасс #Особый статус #ОРДЛО
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