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Розмова Байдена із Зеленським: у Білому домі озвучили свою версію та ключовий момент

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Президенти не вперше обговорюють питання безпеки України Новина оновлена 10 грудня 2021, 08:10
Президенти не вперше обговорюють питання безпеки України

Переговори з Україною відзначили у контексті розмов з іншими східноєвропейськими державами.

Переговори президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена відбулися на два дні пізніше, ніж аналогічний діалог Вашингтона та Кремля. У Білому домі стверджують: "в останні пару днів тривали розмови з українцями", також було обговорення з європейськими партнерами. У цьому контексті у США вкотре наголосили, що переговорів про Україну без країни не буде.

Про це йдеться в офіційному прес дзвінку, опублікованому на сайті Білого дому.

У ньому наголошується, що американський президент також говорив із групою В9 — "Бухарестською дев’яткою" — союзниками на східному фланзі.

Окремо порушено тему безпеки. Якщо, як раніше писав "Телеграф", у релізі Офісу президента питання обговорення безпеки України було описано без чітких формулювань. Йшлося про "різні формати" та "розблокування мирного процесу". В офісі Байдена були більш конкретні.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Нормандський формат та зусилля щодо виконання Мінських угод, включаючи підтримку США цього загального процесу", — сказано в повідомленні.

"Телеграф" повідомляв, що Байден пригрозив Володимиру Путіну санкціями у разі ескалації конфлікту. При цьому США сподіваються на дипломатичний спосіб вирішення конфлікту. Також американська преса повідомляла про можливий тиск Байдена на Зеленського з питань автономії Донбасу.

Напередодні РФ також заявили про готовність до участі США в рамках "нормандського формату". Зазначимо, що окрім РФ у переговорах такого типу беруть участь Україна, Німеччина та Франція. Про близьку дату такої зустрічі говорять ще з жовтня, оскільки останні переговори пройшли ще два роки тому.

Теги:
#Переговори #Джо Байден #Володимир Зеленський #Мінські угоди
Президенти не вперше обговорюють питання безпеки України
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Розмова Байдена із Зеленським: у Білому домі озвучили свою версію та ключовий момент
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Розмова Байдена із Зеленським: у Білому домі озвучили свою версію та ключовий момент
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