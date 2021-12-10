Розмова Байдена із Зеленським: у Білому домі озвучили свою версію та ключовий момент

Переговори з Україною відзначили у контексті розмов з іншими східноєвропейськими державами.

Переговори президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена відбулися на два дні пізніше, ніж аналогічний діалог Вашингтона та Кремля. У Білому домі стверджують: "в останні пару днів тривали розмови з українцями", також було обговорення з європейськими партнерами. У цьому контексті у США вкотре наголосили, що переговорів про Україну без країни не буде.

Про це йдеться в офіційному прес дзвінку, опублікованому на сайті Білого дому.

У ньому наголошується, що американський президент також говорив із групою В9 — "Бухарестською дев’яткою" — союзниками на східному фланзі.

Окремо порушено тему безпеки. Якщо, як раніше писав "Телеграф", у релізі Офісу президента питання обговорення безпеки України було описано без чітких формулювань. Йшлося про "різні формати" та "розблокування мирного процесу". В офісі Байдена були більш конкретні.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Нормандський формат та зусилля щодо виконання Мінських угод, включаючи підтримку США цього загального процесу", — сказано в повідомленні.

"Телеграф" повідомляв, що Байден пригрозив Володимиру Путіну санкціями у разі ескалації конфлікту. При цьому США сподіваються на дипломатичний спосіб вирішення конфлікту. Також американська преса повідомляла про можливий тиск Байдена на Зеленського з питань автономії Донбасу.

Напередодні РФ також заявили про готовність до участі США в рамках "нормандського формату". Зазначимо, що окрім РФ у переговорах такого типу беруть участь Україна, Німеччина та Франція. Про близьку дату такої зустрічі говорять ще з жовтня, оскільки останні переговори пройшли ще два роки тому.