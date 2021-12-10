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Українські депутати вирішили перейменувати РФ на Московію: росіяни в шоці (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Львівська облрада під час засідання Новина оновлена 10 грудня 2021, 12:40
Львівська облрада під час засідання

Рішення ухвалили з другої спроби.

У Львові депутати обласної ради вирішили "перейменувати" Росію на Московію. Спочатку за рішення проголосувало замало депутатів. Згодом його підтримали 59 людей із 73 у залі. Голосів "проти" не було. Тепер таку пропозицію облрада надішле президентові та Верховній Раді.

Про це повідомляє Pavlovsky News.

Постанову про звернення до вищих органів держвлади із запитом про перейменування висунула фракція "Самопомочі". "Московію" зустріли сміхом, але підтримали "відновлення історичної справедливості".

У Росії напередодні пройшла дискусія на тему "Московії", коли російський президент обурився пропозицією режисера Олександра Сокурова дати свободу регіонам. Він також заявив, що НАТО хоче перетворити РФ на Московію.

Підтримка львівською облрадою рішення звернутися до Володимира Зеленського та Верховної Ради вже породила хвилю обурень у росіян. Офіційної реакції російського Міністерства закордонних справ ще немає, але у мережі обурюються самим фактом такого рішення. Висуваються пропозиції перейменувати Україну та Львів.

Раніше "Телеграф" писав про концентрацію російських військ на кордоні з Україною напередодні розмови Володимира Путіна з американським президентом Джо Байденом. Після спілкування лідерів РФ та США, Байден провів низку розмов з європейськими лідерами, а потім і з українським президентом.

Під час розмов підіймалась тема дипломатичного вирішення ситуації та повернення до переговорного процесу.

Теги:
#Росія #Львів #РФ #Львівська облрада #Московія
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